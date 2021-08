14 bikers sa Davao City huli sa paglabag sa health protocols

Nasa 14 biker ang nahuli ng mga pulis na nagtitipon sa malapit sa isang ilog sa Barangay Tamugan, Davao City noong Agosto 1, 2021.

Hinuli ng mga pulis ang 14 bikers sa Barangay Tamugan, Davao City nitong Linggo matapos maaktuhan umanong lumalabag sa mga health protocol kontra COVID-19.

Ayon sa Marilog Police Station, habang nagpapatrolya ay inabutan ng kanilang personnel ang 14 bikers, na kinabibilangan ng 8 menor de edad, na nagtitipon sa tabi ng Tamugan River.

Hindi umano sumusunod ang mga biker sa physical distancing at wala ring suot na face mask.

Nakumpiska rin ng mga pulis ang 1 bote ng alak na malapit nang maubos, na pagmamay-ari umano ng ilan sa mga hinuli.

Ayon kay Capt. Dave Uddin, hepe ng Marilog police, nakainom umano ng alak ang 1 sa kanila.

Nasa kustodiya na ng Marilog Police Station ang 6 habang nai-turnover naman sa kanilang mga pamilya ang 8 menor de edad.

Nakatakdang sampahan ang 6 ng paglabag sa Republic Act No. 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act at liquor ban.

— Ulat ni Hernel Tocmo

