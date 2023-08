Pilipinas at Portugal, magtutulungan sa renewable energy

MANILA – Malaki ang potensyal ng pagtutulungan ng Pilipinas at Portugal sa larangan ng green transition at renewable energy.

Ito pahayag ni Portuguese Foreign Minister João Gomes Cravinho na bumisita sa bansa kamakailan. Ayon kay Cravinho, hitik ang mga proyektong pwedeng pagtulungan ng dalawang bansa lalo na sa energy generation.

Portuguese Foreign Minister João Gomes Cravinho. portaldiplomatico.mne.gov.pt

“It is clear to me that the relations between Portugal and the Philippines have considerable potential, despite the fact that we have known each other for 500 years, that our first contacts came in the context of the dawn of the era of globalization,” sabi ni Cravinho sa sidelines ng kanyang bilateral meeting kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo.

“We have not in the last few years in most recent years taken full advantage of all the possibilities that do exist,” dagdag ni Cravinho.

Aerial view ng pinakamalaking floating solar farm sa Europa na matatagpuan sa Alqueva dam sa Moura, Portugal. Energias de Portugal/Miguel Pereira/Reuters

Mahigit 80% ng electrical consumption ng Portugal nitong unang bahagi ng taon ay mula sa renewable utilities mula sa kanilang wind at solar power plants.

Nais ng gobyerno ng Portugal na mabawasan ang kanilang paggamit ng fossil fuels para sa kanilang electricity generation.

Malaki ang maitutulong daw ng Portugal pagdating sa technology transfer sa energy generation. Nakita rin ni Cravinho ang potential collaboration ng dalawang bansa sa digital transition, defense, education, maritime cooperation, turismo at agrikultura.

Larawan ng isang floating wind turbine sa baybayin ng Agucadoura, malapit sa Porto, Portugal AFP/Getty Images

Malaki rin anya ang matutunan ng Portugal mula sa agri experts ng Pilipinas. Suportado rin ng Lisbon ang United Nations Convention on the Law at ang arbitral award na iginawad sa Piliipinas sa isyu ng South China Sea.

Sinegundahan naman ni Secretary Manalo ang pahayag ni Cravinho at napapanahon ang pagtutulungan ng Pilipinas at Portugal sa pagpapalakas sa food security, agricultural cooperation, at energy cooperation.

Nagsimula ang diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Portugal noong July 4, 1946. Noong 2002, pumirma ang dalawang bansa upang pagtibayin ang kanilang cultural ties at pagpapalawig ng negosyo at pamumuhunan.

May mga kasunduan na ang Maynila at Lisbon tungkol sa turismo, social security, at diplomatic training.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Portugal, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.