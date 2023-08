Sumisilong sa center island ng Taft Avenue sa Maynila ang ilang food delivery service riders matapos umalan sa ilang bahagi ng Metro Manila. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MANILA — Simula ngayong Agosto, titiketan na ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang mga rider na mahuhuling sumisilong sa mga footbridge at underpass tuwing umuulan.

Ayon sa ilang traffic enforcers na nagbabantay sa EDSA, wala pang pormal na direktibang ibinaba sa kanila ngayong Martes, alas-7 ng umaga. Sisitahin lang muna nila ang mga motoristang nakasilong lalo na kapag matagal silang nakatengga sa ilalim ng mga tulay o footbridge sa EDSA.

Papatawan ng P500 multa ang mga mahuhuli, pero posibleng tumaas pa sa P1000 ang multa.

Magkakaiba naman ang reaksyon ng mga motorista hinggil dito.

"Sa akin, okay naman kasi talagang delikado sya sa rider," ani Jonathan, isa sa mga sumilong sa EDSA Centris ng madaling-araw.

Suportado rin ng rider na si Mark Marquez ang pagbawal na sumilong nang matagal sa mga overpass at footbridge dahil nagpapasikip ito ng traffic. May sarili rin siyang dIskarte bilang rider lalo na ngayong tag-ulan.

Aniya, "Okay yun sa akin kasi hindi tayo makaabala sa mga motorista. Dapat expected ng mga riders na rainy season ngayon, so dapat lagi tayong may dalang raincoat."

"Okay lang yun magmulta para madala, kasi talagang tuwing umuulan nag-iipon sila sa ano. Bale dalawang lane nga yung nasasakop nila eh. Since hindi natin map-redict ung ulan, naka-raincoat na ako pambaba tapos kapag umaambon na, hihinto ako para mag-raincoat pantaas" dagdag ni Marquez.

Hindi naman sang-ayon ang security guard na si Mark Lukas sa planong ito ng MMDA. Nagmomotorsiklo siya mula Novaliches papuntang Makati araw-araw para magtrabaho.

"Para sa akin, hindi po maganda yun para sa mga rider lalo na sa mga nag-Grab. Syempre yun lang yung pinagkakakitaan nila. Parang sa amin po, lalo na pagka hindi namin alam na biglaan ang ulan, kung P500 bawas na sa araw namin yun. Hindi po maganda na ipapataw nila P500 pesos," sabi ni Lukas.

Una nang sinabi ng MMDA na makikipag-ugnayan sila sa ilang mga gasolinahan sa EDSA para maglagay ng mga silungan na puwedeng puwestuhan ng mga rider lalo na tuwing tag-ulan.

