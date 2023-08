Buong Candaba, Pampanga nakararanas ng pagbaha: opisyal

MAYNILA — Nakararanas ng pagbaha ang buong bayan ng Candaba sa Pampanga dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulang dala ng habagat at bagyong Falcon, sabi ng isang opisyal ngayong Martes.

Ayon kay Galen Gumabon, disaster officer sa lugar, nakararanas ng pagbaha ang lahat ng 33 barangay ng Candaba, na nagiging catch basin ng tubig na bumababa mula sa Bulacan.

"Ang pinakamalalim po namin ay nasa Barangay San Agustin po na umaabot ng 14 to 15 feet," sabi ni Gumabon sa panayam sa TeleRadyo Serbisyo.

Bangka na rin aniya ang nagsisilbing transportasyon sa lugar.

"Meron po tayong medyo passable road, 'yung Candaba [to] Sta. Ana road, pero ang ating major road, Candaba to San Miguel, Bulacan and Candaba to Baliwag, Bulacan is nananatili pong sarado po dahil po sa lalim po ng tubig," sabi ni Gumabon.

"May mga bangka po na naka-standby para i-assist po 'yung mga kabababayan po natin na gusto pong umuwi po sa kanilang mga bahay-bahay."



Umabot na sa P109 milyon ang halaga ng nasirang pananim sa Candaba, sabi ni Gumabon.

Nasa 20 pamilya ang nananatili sa evacuation centers, aniya.

—Katherine Recio

Watch more News on iWantTFC