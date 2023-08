Watch more News on iWantTFC

Nasagip ang 13 indibidwal na lulan ng truck na na-trap sa landslide sa Malibcong, Abra.

Ayon sa Licuan-Baay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) na nanguna sa search and rescue operation noong Linggo, papuntang lalawigan ng Isabela ang truck na may lulan ding mga baboy.

Binabaybay ng truck ang Abra-Kalinga national highway nang matabunan ng gumuhong lupa at iba pang debris noong Hulyo 26, habang kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Egay.

Nakaligtas naman ang mga sakay ng truck. Dalawa sa kanila ang nagtamo ng injury.

Naglakad na lang din sila para maghanap ng pansamantalang masisilungan sa Kilometer 478.

Sa video na ibinahagi ng MDRRMO Licuan-Baay, naging pahirapan ang search and rescue operation dahil sa kabi-kabilang landslide.

Pero hindi sumuko ang mga rescuer na kinabibilangan ng mga kawani ng MDRRMO Licuan-Baay, Bureau of Fire Protection Licuan-Baay, Rural Health Unit katuwang ang DPWH at Philippine Red Cross-Abra Chapter.

Pasado tanghali nang marating nila ang kinaroroonan ng mga stranded na indibidwal. Agad na nilapatan ng paunang lunas ang dalawang injured saka inilagay sa spine board at binuhat papunta sa nakaabang na ambulansya.

Kita ang hirap ng mga rescuer nang makarating sa isang landslide. Kinailangan na nilang gumapang para mahila ang mga pasyente.

Nagpapagaling na sa Abra Provincial Hospital sa Bangued ang dalawang injured.