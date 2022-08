Hindi pa naman natatapos ang clearing operation ay may bumagsak muling malaking bato mula sa Mt. Data Cliff sa Bauko, Mountain Province, Lunes ng hapon, ayon sa Department of Public Works and Highways (DPWH).

Wala namang nasaktan sa insidente, pero nasira ang ilang kagamitan ng ahensya, kabilang ang compressor at excavator.

Isinasagawa ang clearing operation sa lugar para matanggal ang naunang malalaking bato na bumagsak dahil sa lindol noong Miyerkoles, Hulyo 27.

Nakararanas din ngayong araw ng pag-ulan ang probinsya kaya pinayuhan ng Mountain Province PDRRMO ang mga residenteng iwasan munang lumabas at bumiyahe kung hindi naman importante ang lakad para makaiwas sa anumang sakuna sa daan.

- ulat ni Harris Julio

