Sunday lockdown muling ipinatupad sa Zamboanga City

Muling ipinatupad ngayong Linggo sa Zamboanga City ang "Sunday lockdown" sa harap ng banta ng mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19.

Sa isang abiso, sinabi ni Mayor Beng Climaco na tatagal ang Sunday lockdown hanggang Agosto 15.

Sa ilalim ng patakaran, tuwing Linggo, kailangang manatili sa bahay ng mga taga-Zamboanga City maliban sa mga pupunta sa places of worship, at ang mga health, disaster personnel, security frontliner at iba pang may kinalaman sa mga emergency.

Wala ring pampublikong transportasyon tuwing Linggo.

Tanging mga health, disaster at security frontliner lang din ang pagsisilbihan ng mga grocery at supermarket habang mananatili namang sarado ang mga public market, kasama ang mga talipapa at tindahan.

Papayagang magbukas ang mga restaurant pero para lang sa delivery at take out.

Bawal ding mag-operate tuwing weekend ang mga public at private beach resort pati river resort.

Nasa ilalim ng general community quarantine ang Zamboanga City hanggang Agosto 31.

— Ulat ni Leizel Lacastesantos

