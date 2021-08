Panukalang paiksiin ang interval ng 2 dose ng COVID-19 vaccine tinutulan

Health worker na naghahanda ng Sputnik V COVID-19 vaccine sa Mandaluyong City noong Hulyo 15, 2021. Ted Aljibe, AFP

Tinutulan ng vaccine expert panel ng Pilipinas ang mga panukala na paikliin ang pagitan ng una at ikalawang dose ng COVID-19 vaccines.

Ayon sa panel, nakita sa isang pag-aaral na mas kaunti ang antibody ng mga indibiduwal na nakatanggap ng ikalawang dose ng Sinovac sa loob ng 2 linggo kompara sa nabakunahan ng second dose matapos ang 28 araw.

"Very big difference when you adjust the interval from 14 days to 28 days," ani Dr. Rontgene Solante, miyembro ng panel.

"So we cannot afford shortening the interval from 28 to 14 days kasi medyo dehado tayo sa efficacy ng bakuna," dagdag niya.

Halos pareho rin ang resulta sa pag-aaral sa mga bakuna ng AstraZeneca, kung saan nakita na 18 beses na mas mataas ang antibodies na naibibigay ng bakuna kung ang second dose ay ituturok halos 1 buwan matapos ang first dose.

Nauna nang iminungkahi ng OCTA Research Group na paikliin ang interval sa pagitan ng 2 dose ng COVID-19 vaccines para mapabilis umano ang pagdami ng mga fully vaccinated na Pinoy sa gitna ng banta ng mas nakahahawang Delta variant.

Sinigurado naman ng Department of Health na hindi magkakaroon ng magkaibang pagtrato sa mga fully vacinated at mga hindi pa nababakunahan kontra COVID-19.

"There will be no distinction between vaccinated and unvaccinated individuals," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Target ng Pilipinas makapagbakuna ng 58 milyon hanggang 70 milyon ng populasyon bago matapos ang taon.

Sa huling tala, umabot na sa 19.3 dose ng COVID-19 vaccines ang na-administer sa bansa.

