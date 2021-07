Magka-angkas sa motorsiklo patay sa banggaan sa Davao Sur

Dead on the spot ang ang rider at angkas nito sa motorsiklo matapos bumangga sa isang truck sa Barangay Guihing, Hagonoy, Davao del Sur, Huwebes ng gabi.

Kinilala ng pulisya ang mga biktima na sina Crisnol Sulutan at angkas nitong si Ever Delatina.

Batay sa imbestigasyon, bigla na lang umanong bumangga sa likod ng truck ang motorsiklo na naging dahilan ng agarang pagkamatay ng dalawang sakay.

Ayon sa mga nakakita sa aksidente, mabilis ang takbo ng motorsiklo at nag overtake pa umano ng pedicab bago nabangga sa truck.

Nasa pangangalaga na ng Hagonoy Municipal Police Station ang driver ng truck. - Ulat ni Hernel Tocmo