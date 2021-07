Misa sa NCR, balik online muna

MAYNILA - Wala munang mga physical masses simula ngayong Linggo sa mga simbahan sa Metro Manila dahil sa ipinatutupad na mas mahigpit na quarantine classification.

Nag-anunsyo ang Archdiocese of Manila na tatlong linggong walang physical masses sa mga simbahan. Ito'y dahil naka-GCQ with heightened restrictions ang Metro Manila hanggang August 5 at isasailalim naman sa ECQ o Enhanced Community Auarantine mula August 6 hanggang August 20.

Balik online masses muna ang mga simbahan nang tatlong linggo. Pati ang binyag at kasal ay pinapa-reschedule din ng simbahan.

Sa kabila nito, maraming deboto pa rin ang pumunta sa Quiapo Church para magsimba ngayon araw ng Linggo.

Hindi sila pinapasok sa loob at nakikinig na lang sila ng misa mula sa labas. Maayos naman ang pila at nasusunod ang physical distancing.

Nagpaalala si Cardinal Jose Advincula sa publiko na sumunod sa health protocol lalo’t kumakalat na ang mas nakahahawang Delta variant ng COVID-19.

Dagdag ni Cardinal Advincula, dapat magpabakuna ang publiko kung puwede na.

