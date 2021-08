Metro Manila nakakaranas ng 'serious surge' ng COVID-19: OCTA

Checkpoint sa boundary ng Caloocan City at San Jose del Monte, Bulacan, Agosto 1, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News

Itinuturing ng OCTA Research Group na nasa "serious surge" na ang COVID-19 sa Metro Manila.

Ito ay matapos maitala noong Sabado ang 1,740 bagong kaso ng COVID-19 sa capital region, ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso mula noong Mayo 10.

Labingtatlong siyudad ang itinuturing ng OCTA na "high risk area" mula sa 16 lungsod at 1 munisipalidad na bumubuo sa Metro Manila, pero ang District 3 na binubuo ng Malabon, Navotas at Valenzuela ang epicenter ng surge.

Ayon sa OCTA, tumaas din ang paggamit ng mga hospital bed at intensive care unit (ICU) sa Kamaynilaan pero nasa low hanggang moderate pa, bukod sa Las Piñas na nasa critical level ang ICU habang high sa Makati at Muntinlupa.

"Naga-accelerate na nga eh. ‘Yong original projection namin sa [National Capital Region], aabot ng 2,000 cases by August 10. Ngayon, August 1 pa lang umabot na siya ng 1,700 cases sa NCR pa lang iyan," ani OCTA fellow Guido David.

"With the lockdown, hindi na siya lalampas ng 2,500. Unlike kung walang lockdown, baka umabot pa siya 8,000 pataas by the end of August," ani David.

Isinailalim na sa mas mahigpit na general community quarantine ang Metro Manila at magiging enhanced community quarantine (ECQ) ito simula Agosto 6 hanggang 20.

Ipinuwesto na simula ngayong Linggo ang mga checkpoint sa mga boundary ng Metro Manila at mga kalapit-lalawigan.

Tanging mga authorized persons outside residence o APOR lang ang palulusutin sa mga checkpoint.

Kabilang sa mga itinuturing na APOR ang mga medical at uniformed personnel, mga empleyado at opisyal ng pamahalaan na nasa official travel, at mga awtorisadong relief at humanitarian assistance group.

Padadaanin din ang mga may pangangailangang medikal o iba pang humanitarian reason, mga pupunta at mula sa airport, mga trabahador sa mga awtorisadong industriya, at mga operator ng pampublikong sasakyan.

Sa Pasay, may mga ilang tsuper ng jeep na in-extend na hanggang hatinggabi ang pamamasada para sulitin ang mga araw bago ang ECQ.

Ayon kay Defend Jobs Philippines Spokesperson Christian Lloyd Magsoy, ngayong Linggo pa lang ay mararamdaman na agad ng mga sektor ng pagkain, serbisyo at accommodation ang paparating na ECQ.

"Dapat talaga mayroong ayuda para sa mga manggagawa natin. Eh kaso sa mga pronouncements and announcements ng pamahalaan, medyo parang hindi pa nila alam kung saan kukunin 'yong mga pang-ayuda," ani Magsoy.

Ayon sa Department of Labor and Employment (DOLE), puwede ulit kumuha ng cash assistance na P5,000 sa ilalim ng COVID-19 Adjustment Measures Program (CAMP) ang mga formal worker na maapektuhan ng panibagong ECQ.

Bukas naman din daw ang DOLE na bayaran ang minimum na sahod ng mga informal worker.

Manggagaling umano ang pondo nito sa natirang budget na ibinigay ng Department of Budget and Management.

Ayon sa National Economic and Development Authority, magreresulta ang ECQ sa pagtaas ng bilang ng mga mahihirap sa 177,000 habang aabot naman sa 444,000 ang mga walang trabaho.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News