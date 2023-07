Nagkasunog sa isang palapag ng Palacio Del Gobernador building sa Intramuros, Maynila nitong Lunes ng tanghali. Larawan mula sa Commission on Elections

MAYNILA — Nagkasunog sa ika-anim na palapag ng Palacio Del Gobernador building sa Intramuros, Maynila nitong Lunes ng tanghali.

Matatagpuan dito ang tanggapan ng Bureau of Treasury, ayon sa Commission on Elections (Comelec).

Ilang minuto lang ang nangyaring sunog at agad ding naapula bandang 12:38 p.m., sabi ng Comelec.

Rumesponde rin ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at nagsagawa ng sarili nilang imbestigasyon sa sunog.

Sabi ng Comelec, batay sa inisyal na imbestigasyon, nagsimula ang sunog sa opisina ng kooperatiba ng Bureau of Treasury.

Dahil sa sunog, sinuspinde ni Comelec Chairman George Garcia ang pasok sa trabaho ng mga tauhan nito sa mga tanggapan ng komisyon sa Palacio Del Gobernador.

Bagamat pansamantalang sinuspinde ang pag-i-isyu ng voter’s registration records at certification mula sa National Central File Division at Overseas Voter’s Certificates na nasa ika-7 palapag ng gusali, tiniyak naman ng Comelec na walang epekto ang sunog sa paghahanda nito sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Oktubre.

Matatagpuan ang tanggapan ng Comelec sa 7th at 8th floors at ilang bahagi ng 5th at ground floors ng Palacio Del Gobernador.

Eksaktong isang taon ang nakakataan o noong July 31, 2022, nagkasunog din sa ika-7 palapag ng Palacio Del Gobernador kung saan matatagpuan ang Information Technology Department ng Comelec.

