MAYNILA — Isang babaeng wala nang buhay at tadtad ng saksak ang natagpuan noong madaling araw ng Linggo sa loob ng isang motel sa Cubao, Quezon City.

Ayon kay Police Lt. Col. Mark Ballesteros, nasa edad 24 ang biktima, na nakita ng room attendant sa loob ng kuwarto na walang saplot pang-ibaba.

"Habang naglilinis po siya ng mga bakanteng room, mayroon siyang nakitang footprints na may dugo, so sinundan niya, natunton sa isang kwarto," ani Ballesteros.

"Ang ginawa po ng room attendant ipinagpaalam doon sa kaniyang supervisor. Itong supervisor binuksan 'yong pinto... pagbukas, nakita doon [ang] biktima."

Hindi bababa sa 13 saksak ang tinamo ng biktima sa iba-ibang bahagi ng katawan.

Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya na nag-check in sa hotel ang biktima kasama ang isang lalaki.

"In-offer-an ng services nitong victim and then nag-check in sila," ani Ballesteros.

Iniimbestigahan ng pulisya ang posibleng motibo sa krimen, lalo't wala namang nawala sa mga gamit ng biktima. Patuloy din ang kanilang follow-up operation para matunton ang suspek.

