Kuha ni Marife Perez

Aabot sa 25 bahay ang nasira matapos bumigay at gumuho ang lupa tinitirikan nito sa Barangay Tambo, San Leonardo sa Nueva Ecija Linggo ng umaga.

Ayon kay Zenaida Gutierrez, barangay secretary sa nasabing lugar, una nilang naramdaman na dahan dahan ang pagguho bandang alas kwatro ng madaling araw ng Linggo pero tuluyang bumaba ang lupa dakong alas otso ng umaga.

Kuha ni Marife Perez

Nasa 28 pamilya o 108 indibidwal ang naapektuhan ng pagguho.

Walang nasugatan o nasawi sa insidente, ayon sa barangay.

"Walang casualties kasi umaga na nangyari pero kung nangyari 'yan ng gabi baka maraming (nasaktan) pero thank God po na umaga so wala na pong mga tao ang bahay. Wala rin kaming injuries, 'yung mga pets po nasave din pero yung mga manok, may isang kulungan na sa tubig bumagsak," ayon kay Gutierrez.

Hindi muna pinapayagang bumalik sa apektadong lugar ang mga residente at pansamantala silang nanunuluyan sa isang evacuation center sa San Leonardo.

Watch more News on iWantTFC