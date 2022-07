PH at UAE collaboration sa media at communications pagtitibayin

ABU DHABI - Nakipagpulong kamakailan si Philippine Ambassador to the United Arab Emirates Hjayceelyn Quintana kay Emirates News Agency (WAM) Director General Mohamed Alrayssi upang pag-usapan ang pagpapatibay ng Philippines‐UAE collaboration sa larangan ng media at communications.

PE Abu Dhabi photo

Napag-usapan din ni Quitana at Alrayssi ang partisipasyon ng Pilipinas sa Global Media congress kung saan ang UAE ang magho-host mula Nobyembre 15 hanggang 17, 2022.

Ang kolaborasyon ng dalawang bansa sa media at communications ay inisyatibo ni Ambassador Quintana para mapalawak pa ang bilateral cooperation ng Pilipinas at UAE.

Ang kolaborasyon ay kabilang sa paggunita ng Pilipinas at UAE sa ika-48 anibersaryo ng pagsisimula ng diplomatic relations ng dalawang bansa na pormal na naitatag noong August 19, 1974.

Source: DFA website