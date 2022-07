Sa kabila ng inilabas na cease-and-desist order ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) para ipatigil ang pagtatambak sa isang ilog na balak gawing resort sa Lucena City, tuloy pa rin ang operasyon ng may –ari ng proyekto nito.

Nauna nang inutusan ng DENR ang Mines and Geosciences Bureau ng Calabarzon na ipatigil ang proyekto matapos matuklasan na walang permit ang ginagawa sa bahagi ng Dumacaa River na sakop ng Barangay Gulang-Gulang, Lucena City.

Base sa ginawang imbestigasyon ng DENR, balak i-divert ng kontraktor ng proyekto ang dinadaanan ng tubig sa kabilang pampang. Ang bahagi ng ilog, na may 30 metrong lapad, ay sakop umano ng lupang pag-aari ng isang negosyante.

Sinabi rin ng DENR na may mga paglabag dito dahil ang ginagawa ng mga trabahador ay ilegal na quarrying sa ilog.

Ayon sa DENR, ang ano mang paghahakot ng mga mineral, katulad ng bato, buhangin at iba pa mula sa mga ilog ay paglabag sa Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995.

Ayon din sa lokal na pamahalaan ng Lucena, wala silang ibinigay na permit para sa pagtatayo ng resort at sa halip ay fencing permit lamang ang ini-apply sa kanila ng negosyante.

Nauna nang naghukay ng nasa 1 metrong lalim ang mga trabahador para sa gagawing pagbabakod at matabunan ang kasalukuyang dinadaanan ng tubig at doon ilagay ang mga planong istraktura.

Matapos lumabas ang ceas- and-desist order ng DENR, tinabunan ng kontraktor ang hinukay na lupa at inilipat ang kanilang mga muhon, pero ayon sa DENR ay sakop pa rin ng ilog.

Patuloy pa rin ang ginagawang pagkuha ng mga bato sa ilog at itinatambak ng mga trabahador sa inaangking lupa.

Ayon sa may-ari ng lupa, sakop nila ang bahagi ng ilog base sa kanilang hawak na titulo.

Pero ang naturang bahagi ay kinain na ng ilog dahil sa mga nangyaring pagbaha at pagkabakbak ng mga pampang na ikinalapad ng ilog.

Sinabi ng DENR sa kanilang findings na ang ilog ng Dumacaa, kasama ang proper easement distance, ay pag-aari ng gobyerno at hindi maituturing na private property.

Sinubukan ng ABS-CBN News na kuhanan ng pahayag ang negosyante pero tumanggi itong magbigay ng panayam.

— Ulat ni Ronilo Dagos

