7 distressed Filipinos sa Bahrain, tinulungang makauwi ng PH Embassy

MANAMA - Tuloy-tuloy ang repatriation program ng Philippine Embassy sa Manama, Kingdom of Bahrain. Pitong distressed Filipinos, kasama ang dalawang menor de edad ang nakauwi ng Pilipinas lulan ng Gulf Air noong July 26, 2022.

Ang pitong Pinoy repatriates sa Bahrain airport bago sumakay sa kanilang flight pauwi ng Maynila. (Manama PE photo)

Sa pamamagitan ng Assistance-to-Nationals Funds ng Department of Foreign Affairs, nakauwi ang pitong Pilipino. Sinagot ng DFA ang pamasahe ng mga Pinoy repatriates maging ang pag-asikaso ng kanilang exit permits. Paglapag sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA), binigyan sila ng agarang tulong ng OWWA.

Kinilala naman ng embahada ang malaking tulong na ginampanan ng National, Passport and Residence Affairs at Immigration officials ng Kingdom of Bahrain sa pag-proseso ng repatriation ng pitong Filipino nationals.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.