Green pass, ipapatupad sa Italy simula August 6

TURIN - Simula ika-6 ng Agosto, ipapatupad ang green pass sa Italya para makapasok sa restaurants, gyms, mga sinehan, museums at maging sa domestic travel.

Ang green pass ay nagpapatunay na bakunado o negatibo sa COVID-19 ang isang indibidwal. Kailangan ipakita ang green pass bago papasukin sa mga pampublikong lugar at maging sa domestic travel tulad sa train at eroplano.

Kampante naman ang ilan nating kababayang bakunado na, tulad ni Ara Cruz, na 15-taon nang domestic worker sa Turin. Anya, sanay na siyang ‘di magsuot ng mask simula nang niluwagan ang restriksyon sa labas ng mga pasilidad.

Mas kampante na rin siyang lumabas dahil nakakuha na siya ng green pass o katunayan na siya'y nabakunahan.

“Dito parang normal na ang sitwasyon, normal na yung tao na kinasasalamuha namin, yung iba ‘di na naglalagay ng mask,” Cruz, isang OFW.

Tulad ni Cruz, may green pass na rin ang Pinay na si Judee Reyes, hindi na raw siya natatakot na mag-gym.

“Hindi naman kasi vaccinated na ko, so malakas ang loob ko na protected ako,” sabi ni Reyes, OFW.

Inaasahang dadami pa ang magpapabakuna sa pagpapatupad ng green pass, lalo na at maraming nagbabakasyon ngayong summer. Para sa mga turista, hindi pa malinaw ang patakaran sa pakuha ng green pass.

Ang malinaw lang ay tinatanggap ng Italy ang vaccination certificates or tests results, at medical certificates of recovery sa border mula sa US, Canada at Japan.

Samantala, sa kabila ng hamon ng pandemya, tuloy pa rin ang mga aktibidad tulad ng singing contest.

Isa rito ang itinaguyod kamakailan ng community group na Federation of Filipino Associations in Piemonte o FEDFAP.

“Maraming salamat po sa trophy na ito, at pera, malaking tulong po ito,” sabi ni Recegean Caralde, Filipino worker sa Asti, Italy.

Bumabalik na rin ang sigla ng turismo. Isa sa ginawang Filipino community activity kamakailan ang pamamasyal sa Claviere, na nasa hilagang bahagi ng Italy.

Kabilang dito ang pagtawid sa Tibetano bridge, ang pinakamahabang suspended bridge sa buong mundo, na may habang 544 metro.

Para sa buong istorya tungkol sa COVID-19 situation sa Italy at iba pang bansa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.