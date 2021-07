DOH makikipagpulong sa Comelec para sa health protocols sa Halalan 2022

Ilang miyembro ng Akbayan Partylist ang nagtipon sa opisina ng Comelec sa Quezon City para hikayatan ang mga Pilipino na magpa-rehistro para sa paparating na halalan, June 10, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA— Pinaplano na ng Department of Health (DOH) ang pakikipagpulong sa Commission on Elections (Comelec) para ayusin ang mga ipatutupad na health and safety protocols sa pagdaraos ng ligtas na halalan sa susunod na taon sa gitna ng pandemya.



Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III nitong Biyernes, may direktiba sa kanila si Pangulong Rodrigo Duterte nitong linggo na kailangang tiyakin ang ligtas na halalan lalo’t hindi pa humuhupa ang COVID-19 pandemic.

Lumabas kasi sa ilang mga pag-aaral na 46 porsyento lamang ng mga botante ang nagpahayag ng kahandaang bumoto kung patuloy na magiging mataas ang mga naitatalang novel coronavirus cases sa bansa.

“I don’t have the crystal ball to tell you how the COVID situation is gonna be come election year, but we will do our best to really mitigate the impact of the pandemic," ani Duque sa virtual press briefing ng Presidential Communications Operations Office.

"We will meet with the Comelec en banc... and we have to meet with them and help them come up with safety protocols in the conduct of the campaign and the election proper itself," dagdag niya.

Hindi nabanggit ni Duque kung kailan sila makikipagpulong sa Comelec.

Sabi pa niya, ginagawa naman nila ang lahat ng kanilang makakaya para mabawasan ang mas matinding epekto ng pandemya sa paparating na halalan sa Mayo 2022.

Ang sigurado para kay Duque ay ang mahigpit na implementasyon at pagsunod dapat ng lahat sa minimum public health safety measures kontra COVID-19.

Ayon pa sa opisyal, naghahanda na rin ang mga eksperto ng kagawaran para matiyak na magtutuloy ng maayos at ligtas ang kampanya ng mga kandidato at ang kabuuan ng halalan.

Nasa 60 million na ang registered voters sa Pilipinas, base sa datos na inilabas ng Comelec nitong July 12. Ayon kay Comelec Commissioner James Jimenez, nasa 4 na milyon dito ang newly-registered voters.

Bukas din umano si Jimenez sa mga suhestiyon na magkaroon ng polling stations sa COVID-19 hospital wards, at pagpapayag sa mga taong sumasailalim sa quarantine na bumoto.

— ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

PANOORIN

Watch more on iWantTFC