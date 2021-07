Hirit na house-to-house vaccination ng ilang LGU habang ECQ aprub ng DOH

Pagbabakuna sa isang senior citizen kontra COVID-19 sa bahay nito sa Marikina noong Abril 2021. Adrian Ayalin, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Sa harap ng inaasahang pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa Metro Manila ay sumang-ayon ang Department of Health (DOH) ang pagbuo ng mga ligtas na paraan ng pagbabakuna, gaya ng house-to-house vaccinations.

Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire, makakatulong ang pagbabakuna ng house-to-house para masigurong bakunado ang mga komunidad.

Mas ligtas din aniya ito dahil may mga tao lang na iikot at magbabahay-bahay imbis pumunta sa vaccination sites, na may pagkakataong humahaba ang pila.

"Sa tingin namin maganda yan na strategy, kasi una sa lahat, hindi magkukumpul-kumpol ang mga tao. Ang iikot po ang [mga magbabakuna] at hindi na kailangang pumunta ng mga tao sa ibang lugar para magpabakuna," ani Vergeire sa public press briefing, umaga ng Sabado.

Bukod dito, isinusulong din ng ahensiya ng pagkakaroon ng "ligtas" na pamamaraan ng pag-schedule ng mga bakuna sa vaccination sites para maiwasan ang mga kumpulan.

Kaakibat aniya ito ng mga mas malalaking vaccine sites para masundan ang physical distancing.

"Gagawa tayo ng safe vaccination sites kung saan sisiguraduhin natin na hindi tayo magkukumpulan kapag tayo ay magpapabakuna na. There will be scheduling, we will be using bigger vaccination sites. Mas madali po ang mobilization ng [babakunahan] and [magbabakuna] para makapagpabakuna tayo ng mas marami," ani Vergeire.

Matatandaang ipapatupad sa ECQ -- o ang pinakamahigpit na quarantine restrictions -- sa Kamaynilaan simula Agosto 6, sa gitna ng banta ng mas nakakahawang Delta variant.

Nabanggit na rin ng Palasyo na magpapatuloy ang pagbabakuna sa mga lugar na may mahihigpit na lockdown.

Humiling na rin dati ang mga lokal na pamahalaan ng dagdag na alokasyon ng bakuna para mapabilis ang COVID-19 response.

Sa datos ng ABS-CBN Data analytics mula Hulyo 29, aabot na sa 19 milyong COVID-19 vaccine doses ang na-administer simula noong umarangkada ang vaccination program noong Marso 1.

Aabot sa 11,524,212 million COVID-19 doses ang itinurok para sa unang dose, habang 7.8 milyon naman ang maituturing na "fully vaccinated" o naturukan ng parehong dose.