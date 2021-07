DOH: Active cases sa NCR posibleng pumalo ng 30,000 kahit may ECQ

Dinaraanan ng mga residente ang isang neighborhood outpost sa isang palengke sa Barangay Batasan, Quezon City noong Hulyo 29. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA—Posibleng tumaas pa rin sa 18,000 hanggang 30,000 ang karagdagang aktibong kaso ng COVID-19 sa National Capital Region, kahit pa magpatupad ng hanggang isang buwang lockdown.

Batay ito sa forecast ng mga eksperto na ibinahagi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa public briefing sa government television nitong Sabado.

"Ang unang scenario na pinakita, kung meron tayong 1 linggo na GCQ with heightened restrictions at pagkatapos susundan ng 3 linggo na ECQ. Ang isang scenario naman na pinakita rin ay 4 na linggo na hard lockdown. And dito po sa mga scenario, nakakita po ng increase in the number of cases, from 18,000 to 30,000 plus cases. Iyan ay naka-ECQ na po tayo,” ani Vergeire sa isang public press briefing.

Ipatutupad ang mas mahigpit na community quarantine restrictions sa iba-ibang bahagi ng bansa sa Agosto dahil sa banta ng mas mapanganib na Delta variant ng COVID-19.

Courtesy: PTV ​

Sa Metro Manila, ipatutupad ang enhanced community quarantine mula Agosto 6 hanggang 20.

"These lockdowns will help us prepare the system, but it is not going to control the spread. Kailangan pa rin po nating iprepara ang sistema. Gawin po natin ‘yung mga dapat nating gawin para ma-prevent na po natin ang further spread ng Delta variant na ito,” ani Vergeire.

Nitong Biyernes, iniulat ng DOH ang 8,562 bagong kaso; 91 porsyento rito ay mga kaso sa nakalipas na dalawang linggo o naitala mula Hulyo 17 hanggang 30.

Nasa 13.8 porsyento naman ang average positivity rate sa nakalipas na linggo.

Sa kabila ng mataas na bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19, nilinaw ni Vergeire na wala pa namang ebidensya na Delta variant na nga ang dahilan ng pagkalat ng sakit at hindi pa naman umano huli ang pamahalaan sa pagpapatupad ng lockdown.

“We are early on doing the preventive measures. Hindi man natin napatupad agad-agad ang lockdown, pero nagkakaroon na tayo ng mga pagi-igting ng ating measures mula pa po nang pumutok sa India itong Delta variant na ito,” ani Vergeire.

“Ito po ay preventive measures, this is an anticipatory move dahil hindi pa naman ho natin nakikita sa mga parameters natin na nandu’n na tayo sa lebel na kailangan magsara na tayo pero sinasara na natin nang mas maaga so we can prevent further spread and we can delay the spread of the Delta variant.”

Ayon kay Vergeire, karamihan pa rin ng mga tinatamaan ng Delta variant ay mga hindi bakunado kaya target ng pamahalan na mas paigtingin ang pagbabakuna kahit may paghihigpit ng mga panuntunan.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News