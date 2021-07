Jose Faustino, itinalaga bilang ika-56 na AFP chief of staff

Ika-56th na Chief of Staff ng AFP na si Lt. Gen. Jose Faustino Jr.

MAYNILA—Iniupo na nitong Sabado bilang ika-56 na Armed Forces of the Philippines Chief of Staff si Lt. Gen. Jose Faustino Jr. matapos palitan si Gen. Cirilito Sobejana, na pormal nang nagretiro.

Sa change of command sa Camp Aguinaldo, pinangunahan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang pagpapalit ng liderato.

Binati niya ang 2 heneral na kanya umanong pinagkakatiwalaan sa pamumuno ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas.

Dumalo rin ang ilang kalihim na mga dati ring Chief of Staff ng AFP gaya nina Sec. Hermogenes Esperon, National Security Adviser at Sec. Carlito Galvez, Presidential Adviser on Peace Process. Dumalo rin sa turnover si PNP Chief Gen. Guillermo Eleazar.

Sa pagreretiro ni Sobejana, kinilala ang kaniyang 38 taong serbisyo niya sa AFP. Sinabi nya na ang pagtatapos ng kaniyang serbisyo sa sandatahang lakas ay hindi katapusan ng kaniyang pagsisilbi sa bayan.

Pinasalamatan nya si Pangulong Rodrigo Duterte at Lorenzana sa tiwala at wala umanong sawang suporta. Kinilala rin niya ang mga sakripisyo at serbisyo ng lahat ng sundalo na patuloy na lumalaban para sa kapayapaan sa Pilipinas.

Sa pag-upo naman ni Faustino, sinabi niya na tututukan niya ang misyon ng AFP na supilin ang insurgency, terorismo at komunismo sa bansa. Itutuloy rin niya ang programa sa AFP modernization at hihilingin ang pagkakaroon ng self-sufficient programs na kakayaning protektehan ang teritoryo ng Pilipinas.

Patuloy rin niyang gagawin ang koordinasyon sa PNP para masawata ang krimen.

Si Faustino ay miyembro ng PMA Maringal Class of 1988 at nakatakdang magretiro sa November 12 base na rin sa mandatory retirement age na 56.

Sa dulo ng seremonya ay nagpadala ng video message si Duterte kung saan nagpasalamat siya at kinilala ang serbisyo ni Sobejana.