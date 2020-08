Pagdami ng COVID-19 cases umano sa mga kompanya ikinabahala ng grupo

Nanawagan ang Institute for Occupational Health and Safety Development sa gobyerno na magkaroon ng konkretong aksiyon sa nakaka-alarma umanong pagdami ng COVID-19 infection sa mga trabaho.

Iyan ay matapos magpositibo sa COVID-19 ang 290 empleyado sa electronics manufacturing company na NIDEC Philippines Corporation sa industrial park sa Binan, Laguna.

Bukod diyan, sinabi ng grupo na mayroon ding higit 500 manggagawa sa 10 kompanya sa Laguna ang positibo sa virus.

Sa datos, sinabi ng grupo na 47 porsiyento ng mga may COVID-19 sa Metro Manila, Central Visayas, Calabarzon, at Central Luzon ay mga manggagawa.

Sa pahayag, sinabi ni Nadia de Leon, executive director ng grupo na ang kawalan umano ng aksiyon sa mga demand ng mga manggagawa tulad ng libreng mandatory testing ay nagresulta sa tinatawag nilang "workplace health disaster."

Hiling nila, magkaroon ng maigting na inspeksyon sa mga kompanya, panagutin ang mga kumpanya na hindi nag-uulat ng COVID-19 cases, libreng testing sa mga mangagagawa, at iba pa para mapangalagaan ang kalusugan ng mga pumapasok na empleyado.

Samantala, nangako ng ilang hakbang ang Laguna LGU para maiwasan ang virus, tulad ng random checking sa mga shuttle buses na sumusundo at naghahatid ng mga trabahador sa lalawigan, inspeksyon at koordinasyon ng City Health Office sa mga kumpanya at pabrika na may mataas na kaso ng COVID-19, at iba pa.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News.