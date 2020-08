Paano malalaman kung dahil sa tonsilitis o COVID-19 ang pananakit ng lalamunan?

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Ngayong may pandemya at naglilipana ang mga sakit na may kinalaman sa lalamunan, gaya ng tonsilitis, binigyang-diin ng eksperto na dapat maging alerto kapag nakakaramdam ng sakit sa lalamunan.

Ayon sa ear, nose, and throat specialist na si Alfred Pontejos Jr, nararamdaman ang sintomas ng tonsilitis 1 hanggang 2 araw matapos ma-expose sa virus.

"'Yung common causes ng (tonsilitis) 'yung rhinovirus o kaya influenza ngayon usually ang symptom nito ganun na-expose ka naubuhan ka after 1-2 days at the most 3 days magkakaroon ka na ng sakit," ani Pontejos sa programang "Good Vibes" sa Teleradyo.

Kabilang sa sintomas ng tonsilitis ang runny nose, lagnat, pananakit ng kasu-kasuan, at panghihina.

Maaari namang sintomas na ng COVID-19 ang nararamdaman kung nagkaroon ng sintomas 5 hanggang 6 araw matapos ma-expose sa virus.

Giit ni Pontejos na nasa 10 hanggang 30 porsiyento lang ng mga COVID-19 patient ang nakakaramdam ng pananakit ng lalamunan bilang sintomas ng sakit, batay sa mga pag-aaral.

Pero para manigurado aniya, mabuti nang magpatingin sa doktor.

"Ito yung season for flu, common flu ano, mahirap madifferentiate. common flu may fever so pag may duda mas mabuti na ring magpa-check tayo," ani Pontejos.