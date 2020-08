Nasa P6.8 milyong halaga ng shabu nasabat sa Parañaque

MAYNILA - Nasabat ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) ang nasa P6.8-milyong halaga ng shabu sa buy-bust operation sa Bgy. Dionisio, Parañaque City nitong Huwebes ng hapon.

Nakuha ang tinatayang 1 kilo ng shabu mula sa 2 lalaki at isang babae na target ng operasyon ng PDEA Special Enforcement Service, PDEA NCR Southern District Office at ng Parañaque City Police.

Nasa plastic na pouch ang shabu na isinuot sa lalagyan ng green tea, isa sa karaniwang nahuhuling lalagyan ng ganitong karaming halaga ng shabu.

LOOK: Agents of the Philippine Drug Enforcement Authority confiscate around 1 kilo or P6.8-million worth of shabu from 3 suspects arrested at a buy-bust operation in Parañaque City



