Nasa 235,000 Maynilad customers naperwisyo dahil sa bumulwak na valve

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Libo-libong customer ng Maynilad ang nawalan ng supply ng tubig nitong madaling araw ng Biyernes nang masira ang lumang pipeline ng kompanya sa kahabaan ng Ramon Magsagsay sa Sta. Mesa.

Umabot hanggang hita ang baha noong umaga sa tatlong kanto ng Sta. Mesa dahil sa bumulwak na tubo ng Maynilad.

Sa dami ng bumulwak na tubig, nagmistulang ilog ang lugar at tumaas nang tumaas ang baha na pumasok na rin hanggang sa looban ng mga residenteng malapit doon.

Ayon kay Jennifer Rufo, head ng corporation communications ng Maynilad, may kalumaan na ang nasirang valve o linya ng tubig.

Naka-schedule na sana talaga itong tanggalin sa unang bahagi ng susunod na taon dahil redundant line na ito o hindi na kailangan para mag-supply pa ng tubig sa ibang lugar.

Humingi ng paumanhin ang Maynilad sa mga apektado nitong customer na nawalan ng supply ng tubig.

"It’s really up for decommissioning na rin, napangunahan lang tayo na nag-break siya sa ngayon so ire-repair po natin siya... Sa ngayon ang naapektuhan 'yung banda south area mga 235,000 water service, water connections po ito sa ilang lugar po ng Manila, Makati, Parañaque, at Cavite," ani Rufo.

Tiniyak naman ng Maynilad na magsu-supply muna sila ng tubig sa mga apektadong residente gamit ang kanilang mga delivery trucks.