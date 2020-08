Mga naging kapitbahay ni Ruben Ecleo nabulaga sa itsura ng suspek

Namuhay sa pangalang Manuel Riberal si dating Dinagat Islands Rep. at umano'y itinuring na cult leader na si Ruben Ecleo nang magtago kasunod ng pagsampa ng kasong murder laban sa kaniya sa pagpaslang sa kaniyang misis taong 2002 sa Cebu City. ABS-CBN News

PAMPANGA - Malayo sa dati niyang hitsura ang dating kinatawan ng Dinagat Islands at ang itinuring na "most wanted" na si Ruben Ecleo nang maaresto ito habang papunta sa isang golf course sa Pampanga noong Huwebes.

Tumanda na siya, wala na siyang halos ngipin at mukha na siyang mahina.

Ayon sa National Capital Region Police Office, hindi pumalag si Ecleo nang maaresto ito sa golf course kung saan siyang regular na kostumer.

Anim na buwang tiniktikan ang suspek.

“He did not Resist the arrest, so ano naman siya,medyo may edad na kasi siya mam, medyo may sakit,” ani Police Col. Remus Medina, RID chief ng NCRPO.

Namuhay sa pangalang “Manuel Riberal” si Ecleo nang magtago kasunod ng pagsampa ng kasong murder laban sa kaniya sa pagpaslang sa kaniyang misis taong 2002 sa Cebu City.

Nagtago sa batas si Ecleo nang 14 taon, at itinuturong number one most wanted ng Department of the Interior and Local Government.

Na-convict din sa kasong graft si Ecleo dahil sa mga maanomalyang proyekto noong mayor pa siya sa San Jose, Dinagat Island taong 1991 hanggang 1994.

Si Ecleo ay maituturing din na "supreme master" ng kultong Philippine Benevolent Missionaries Association (PBMA.)

Nabulaga naman ang kaniyang mga kapitbahay sa tinutuluyang bahay sa Barangay Balibago, na hindi umano nakilala ang mga suspek.

“Parang kapitbahay lang po… Ang pagkakaalam ko nabili po yata nila yung bahay,” ayon sa kapitbahay na si Gino Taruc.

Higit isang taon nang nanirahan ang pamilya ni Ecleo sa naturang subdibisyon. Kuwento ng mga kapibahay, palabati at mabait ito.

Kasama ni Ecleo ang bagong pamilya at mayroong isang taong gulang na anak sa 30 anyos na asawa.

Malayo rin anila sa sinasabing kaso niya ang pakikitungo ni Ecleo sa kanila.

“Mabait naman po siya atsaka yung driver po nya mabait. Pag minsan dadaan po sila dyan yung batian yung andun po hindi mo rin mafi-feel na may danger dito sa paligid namin kaya nagulat din po kami,” ani Malaya Tolentino, isang kapitbahay.

Aminado si Ecleo na nakakagalaw siya nang malaya sa kanila, sa tulong ng mga taong pinakikisamahan niya.

"Tiempo lang diyan yung tinatawag na pakikisama. Siyempre 'pag wala kang ginawang masama, siyempre [malalaro] lang naman 'yon" ani Ecleo.

Aalamin ng pulisya kung paano siya nakatago sa batas.

"We will be checking, interviewing kung bakit naging matagal bago siya na-arrest, na hindi siya umalis ng bansa pero nahirapan tayong i-arrest siya" ani NCRPO chief Debold Sinas.

Bubunuin ni Ecleo ang 6 taong pagkakakulong sa kasong graft. Pagkatapos nito, sisimulan niya ang habambuhay na pagkakakulong sa kasong pagpaslang sa misis.

-- Ulat ni Gracie Rutao, ABS-CBN News