Metro Manila GCQ palalawigin hanggang Agosto 15 kahit COVID-19 cases sumipa

MAYNILA (UPDATE) - Mananatili sa general community quarantine ang Metro Manila, ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Isinailalim na rin sa GCQ ang Cebu City, na noo’y nasa mas mahigpit na modified enhanced community quarantine, ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque.

Ito ay sa kabila ng pagsipa ng kaso ng coronavirus cases sa bansa.

Ang mga sumusunod na lugar ay nasa GCQ rin hanggang Agosto 15:

Batangas

Cavite

Laguna

Rizal

Lapu-Lapu City

Mandaue City

Talisay City

Minglanilla at Consolation (Cebu)

Zamboanga City

Ang iba pang lugar sa bansa ay awtomatikong ilalagay sa modified GCQ.

"Philippines, eh tiis-tiis muna kayo. Iyon lang. The entire Philippines, okay na, modified general community. Kaunting ingat lang. Do not mix together and observe itong distancing, the distance rule. Iyan lang hingiin ko sa inyo,” ani Duterte sa isang public address na umere umaga ng Biyernes.

Para umano manatili sa GCQ ang Metro Manila at Calabarzon, kailangang magpatupad ng enhanced community quarantine o istriktong lockdown ang mga LGU sa mga barangay na may mataas na COVID-19 community transmission.

Maaalalang sumipa sa 93,354 ang bilang ng COVID-19 cases sa bansa matapos madagdagan ng 4,063 cases noong Biyernes, batay sa datos ng Department of Health

Umabot naman sa 1,983 ang kabuuang death toll matapos madagdagan nang 23.

Pumalo naman sa 65,178 ang mga nakarekober matapos maitala ang dagdag na 165 recoveries.

Maaalala na nung Huwebes, naitala ang record-high na 38,075 recoveries - na ayon sa DOH ay dahil sa kanilang “oplan recovery” o mas malakas na pinagsuma na datos sa pagitan ng mga LGU at pag-monitor ng status ng COVID-19 patients.

Nagpatupad din ng “mass recovery adjustment” ang DOH kung saan lahat ng mild at asymptomatic cases ay maituturing na “recoveries” pagkatapos ng 14 araw simula nang makaramdam ng sintomas o makunan ng swab sample.

-- May ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News