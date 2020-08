'Magpatulo ka lang': Duterte isinusulong ang gaas bilang disinfectant

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Pinanindigan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nauna niyang pahayag na maaaring gamitin ang isang uri ng petrolyo bilang disinfectant, lalo na kung wala silang pambili ng alkohol.

Sa isang taped public address na inere nitong Biyernes, sinabi ni Duterte na maaaring magtungo ang mga Pinoy, partikular na ang mahihirap, sa gasolinahan at doon "magpatulo" ng kerosene o gaas.

"Totoo 'yang sinabi ko alcohol. 'Pag wala kang alcohol di naman puwede na lalong mahirap, pumunta ka lang diyan sa gasoline station tapos patulo na... That's disinfectant-- alcohol, gaas--patulo ka lang, just to disinfect... Para sa inyo na di nakakaintindi. Di ako nagbibiro, totohanan 'yun. Baka akala ninyo nagbibiro lang ako," ani Duterte.

Maaalalang nauna nang sinabi ni Duterte na maaaring ibabad sa gasolina ang mga face mask para ma-disinfect ang mga ito.

Kalaunan ay nilinaw ni Presidnetial Spokesman Harry Roque na nagbibiro lang si Duterte.

Sinabi nin ng Department of Health na hindi nila sinusuportahan ang paggamit ng gasolina bilang disinfectant.

Ayon sa World Health Organization, ang kerosene ay maaaring nakakairita sa mata at balat.

—Mula sa ulat ni Arianne Merez, ABS-CBN News