Kasintahan ng pinatay na carpool driver sa Laguna, dinukot; kaanak na kasama natagpuang patay

Natagpuan ang bangkay ni Adrian Amatorio malapit sa lugar kung saan nakita noong Hunyo ang bangkay ng carpool driver na si Jang Lucero. Si Amatorio ay pamangkin ni Meyah Amatorio na kasintahan naman ni Lucero. Kapwa dinukot ang mag-tiyahin ng hindi pa nakikilang mga armadong kalalakihan mula sa kanilang bahay. Larawan mula sa Laguna Police Provincial Office

BAY, LAGUNA - Patay na nang matagpuan ng awtoridad ang isang lalaki na dinukot kasama ang tiyahin na kasintahan naman ng pinaslang na carpool driver na si Jang Lucero sa Laguna.

Ayon sa Laguna Police Provincial Office, Huwebes nang madaling araw nang matagpuan ang bangkay ni Adrian Amatorio, malapit sa lugar kung saan nadiskubre ang mga labi ni Lucero noon Hunyo sa Calamba City.

Si Amatorio ay pamangkin ni Meyah Amatorio na kasintahan ni Lucero.

Sabi ng pulisya, dinukot ang mag-tiyahin ng mga armadong kalalakihan nitong Miyerkoles, based sa report ng isa nilang kamag-anak.

“Mga 10 kalalakihan, panay armado at may takip ang mga mukha ang siyang pumasok doon sa bahay nina Meyah Amatorio. Tinutukan sila ng baril at isinakay sila sa sasakyan,” pahayag ni Lt. Col. Chitadel Gaoiran, tagapagsalita ng Laguna PPO.

Dagdag ng pulisya na naka-duct tape ang mga mata ni Adrian at may kasamang karatulang “Mamamatay tao, pusher at hoodlum ako, 'wag tularan.”

Isa sa tinitingnang anggulo ngayon ng pulisya ay kung may kaugnayan ang pagdukot at pagpaslang sa kaso ni Lucero.

Magugunitang natagpuang patay sa loob mismo ng kaniyang minamanehong sasakyan sa Barangay Maunong sa Calamba City si Lucero. Tadtad ng 52 na saksak ang katawan nito.

Nitong buwan naman nang maaresto, pero nakalaya rin, ang isa sa tinutukoy na suspek sa kaniyang pagpatay na si Ann Shiela Belarmino, na dating karelasyon ng kasintahan ni Lucero.