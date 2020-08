Duterte tiwalang may COVID-19 vaccine na sa Disyembre; militar mangunguna

MAYNILA — Naniniwala si Pangulong Rodrigo Duterte na bago pa man matapos ang taon ay magkakaroon na ng bakuna ang bansa kontra COVID-19.

Sa simula ng kaniyang ulat sa bayan nitong Biyernes, nagpasalamat siya sa Diyos na bagaman walang kakayahan ang Pilipinas na mag-develop ng vaccine kontra COVID-19, mayroon naman nakikitang pag-asa ang gobyerno mula sa ibang bansa.

Aniya, nakikita niyang posibleng magmula ang bakuna sa China na nangunguna daw ngayon sa clinical trials.

"I promise you, by the grace of God, by December we would be back to normal. Wag ninyo yang new normal, new normal... Kasi sabi ko nga noon sabi nga hintayin lang natin ang vaccine, hintayin lang ho ninyo. By December makatiis kayo... Ang meron na, kaya nga sabi ko saludo ako sa mga Chinese, pero iyong iba kayo sige daldal, ang mauna makuha natin ay China," ani Duterte.



Pagdating sa pamamahagi ng bakuna, gusto ng Pangulo na ang militar ang hahawak sa pamamahagi ng bakuna at hindi ang lokal na pamahalaan para hindi ito mahaluan ng pulitika

"Mamulitika, unahin niya siya, mayaman na, may bakuna. Oh iyong mga kalaban niya sa politika hindi mabigyan, iyong ayaw niya di mabigyan, ngayon sino ang magdala nito? Military. Military lang. bahala na I am asking the Armed Forces, I am asking Gen. Lorenzana," anang Pangulo.

Sabi ng Pangulo, gusto niyang unahing bigyan ang mahihirap, lalo na iyong mga nasa listahan na ng gobyerno na nakakatanggap ng ayuda, gayundin ang mga militar at pulis.

Maging ang mga nasa middle class aniya ay kasama rin sa mabibigyan ng libreng bakuna.

Pati aniya mga miyembro ng New People's Army ay isasama niya dahil sila rin naman aniya ay mga Pilipino.

Pero pagdating sa mayayaman, dapat ay magbayad na aniya sila.

"Iyong mga mayaman, huwag na ninyo ako isipin, kasi hindi ako nag-iisip sa inyo. Kayo pa maka-afford, kapag nakita ka diyan na nagpabakuna ka nang libre," aniya.

Samantala, tiniyak naman ni Finance Secretary Carlos Dominguez na handa ang gobyerno para bumili ng bakuna.

Ang Department of Health aniya ang siyang pipili kung aling bakuna ang bibilhin ng gobyerno para maibigay nang libre sa nasa 20 milyong mga Pilipino.

Sa oras aniya na magkaroon na ng bakuna, mas makakaangat na aniya ang bansa mula sa epekto ng pandemya.