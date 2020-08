DTI: Mga pupunta sa gym kailangang magsuot ng face mask at gloves

MAYNILA - Nagpaalala nitong Biyernes ang Department of Trade and Industry (DTI) na kailangan pa rin ng pag-iingat sa ilang mga negosyo na pinayagang magbukas sa ilalim ng general community quarantine gaya ng Metro Manila.

Simula Sabado ay puwede na magbukas sa 30 porsiyento na operational capacity ang mga gym at fitness center.

Ani Trade Secretary Ramon Lopez, kailangan i-require ng mga may-ari sa kanilang customers ang pagsuot ng protective gear para maiwasan ang posibleng hawahan ng COVID-19.

“So for example ito hong sa gym, mga fitness centers, mga sports facilities… ni-require po rin natin dito na iyong mga pumupunta po dito sa gym na nagshi-share ng mga equipment kailangan may gloves sila, siyempre suot din ang mask lalo na kung may mga iba pang tao doon," aniya.

Kailangan pa rin aniya ang physical distancing at masiguro ng mga may-ari ng mga pasilidad na may magandang air circulation system at exhaust system.

Mas maganda aniya kung open air para ang hangin sa loob ay hindi nakukulob.

Samantala, inihayag naman ni presidential spokesperson Harry Roque na pinag-uusapan na rin sa Inter-Agency Task Force (IATF) ang paghikayat sa paggamit ng face shield sa mga publiko, lalo na sa mga lugar na hindi maganda ang ventilation, gaya ng public transportation.

Ani Roque, ayon aniya sa mga pag-aaral, ang pagsuot ng face shield bukod sa face mask ay mabisa rin sa pag-iwas na mahawahan ng virus.