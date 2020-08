COVID-19 cases sa Tagaytay pumalo sa 34 pero pagbubukas ng turismo tuloy

MAYNILA — Pumalo na sa 34 ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Tagaytay City pero sa kabila nito ay naghahanda na ang lokal na pamahalaan sa muling pagbubukas ng turismo.

Maya’t maya ang pag-iikot ng mga mobile public address system sa Tagaytay City para ipaalalala sa publiko na laging sundin ang mga ipinapatupad na health protocols.

Nais ng LGU na makontrol ang pagdami ng mga tinatamaan ng virus lalo’t ang turismo ang bumubuhay sa kanila.

Ramdam ng mga nagtitinda ang hirap ng buhay nang mawala ang mga turista.

Si Maripeth Supan, na dati ay nakakabenta ng 100g supot ng espasol, ngayon ay maswerte na kung maka-30 supot sa maghapon.

Sa tala ng city health office, simula nang isailalim sa general community quarantine ang Tagaytay at buksan ang mga boarders, pumalo agad sa 34 ang bilang ng mga tinamaan ng COVID-19.

Karamihan mga nanggaling sa Metro Manila.

"Most of those are workers and business people and are going back to work, inside Tagaytay we don’t have any local transmission, we don’t have any community transmission," ani Dra. Liza Capupus, head ng city health office.

Nanatiling sarado pa rin ang iba’t ibang pasyalan sa Tagaytay.

Hindi pa rin pinapayagang magbukas ang mga hotel.

Bukas na ang mga restoran pero hanggang 50 percent lamang ng capacity ang pinapayagan alinsunod sa IATF guidelines.

Pero naghahanda na umano ang Tagaytay City sa muling pagbubukas ng turismo kahit na may mga kaso pa ng COVID-19.

"We are ready because we have inspected the hotels, restaurants and establishments dito sa Tagaytay... Most of those cases na 29 are about to graduate kasi they have finished the quarantine, pagaling na," paliwanag ni Capupus.

Sa ngayon, go signal na lamang ng IATF ang hinihintay ng Tagaytay City para sa muling pagbubukas ng turismo ng lungsod na kilala sa malamig na klima at magandang tanawin ng bulkang Taal.