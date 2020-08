'Balik-alindog program' matapos ang lockdown? Mga panuntunan sa gym inilatag

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Simula Agosto 1, papayagan na muli ang limitadong pagbubukas ng gym at ilan pang fitness centers sa mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine (GCQ).

Inaprubahan na ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF) ang rekomendasyong payagan na ang 30 porsiyentong operasyon ng gym.

"Itong mga activities na isinasama natin ngayon ay dapat sa modified GCQ sila subalit hindi tayo umaabot sa modified GCQ kaya ito po'y ni-reconsider para maisama na sa GCQ para lang makapagbukas," ani Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Ramon Lopez.

Nagbigay na sa DTI ng reopening plan at safety protocols ang mga gym chain gaya ng UFC at Gold's Gym Philippines.

Sa panukala, 7 a.m. to 9 p.m. na ang gym hours imbes na 6 a.m. to midnight.

Kailangan na ring magpa-appointment bago makagamit ng pasilidad.

"Dahil gusto namin i-limit ang contact, ili-limit namin ang time. So may reservation scheme para na rin ma-disperse sila agad," ani Alex Dayrit, business development director ng Gold's Gym.

Dapat din ay nakadamit pang workout na pagdating dahil mananatiling sarado ang mga locker at shower room.

Dadaan sa basic health check lahat ng papasok at ipatutupad ang no-mask-no-entry policy. Kanselado rin muna ang group classes.

Kung dati ay puwedeng tumambay sa gym buong araw, ngayon ay istriktong isang oras lang ang workout.

Ito ay para bigyang daan ang disinfection ng mga equipment kada isang oras.

May no contact policy din sa pagitan ng trainer at miyembro at weekly ang rotation ng gym staff para sa kanilang kaligtasan.

Pero hindi pa rin masabi kung sapat na ang partial operation ng mga gym para makabangon ang fitness industry.

"Not all will open. We still have to see if we have to let go of some branches," ani Dayrit.

Bukod sa Metro Manila, narito ang ilan pang lugar na ilalagy sa GCQ simula Agosto 1 hanggang 15:

• Bulacan

• Batangas

• Cavite

• Laguna

• Rizal

• Cebu City

• Lapu-Lapu City

• Mandaue City

• Talisay City

• Minglanilla

• Consolacion

• Zamboanga City

Bukod naman sa gym at fitness centers, papayagan na rin ang limitadong operasyon ng mga sumusunod:

• internet cafe

• testing at tutorial centers

• review centers

• personal grooming at aesthetic services

• pet grooming services

• drive in cinemas

• sports facilities