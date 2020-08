ALAMIN: Bakit sumirit sa 38,000 ang mga 'gumaling' sa COVID-19 noong Huwebes?

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Maraming Pinoy ang nagulantang sa anunsiyo ng Department of Health (DOH) noong Huwebes dahil sa pambihirang pagkakataon ay sumirit sa 38,075 ang itinuring nilang karagdagang "recoveries" o mga gumaling sa COVID-19.

Marami ang nagtaka at kinuwestiyon ang DOH dahil nagbago daw ito ng panuntunan.

Paliwanag ng DOH, parte ito ng kanilang "time-based tagging" o "mass recovery adjustment" kung saan itinuturing nang magaling ang isang mild o asymptomatic COVID-19 patient kapag tapos na ang kanilang quarantine na 14 araw. Ito rin daw ang gawain sa ibang bansa.

"Yung clinical criteria hindi sya masyadong different from other criteria or countries... Pag nakita ng physician na na-resolve ang symptoms we can already classify as clinically recovered," ani Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Dati, kailangang magnegatibo sa COVID-19 ang isang pasyente sa magkasunod na test para masabing recovered na siya.



"Across countries, repeat testing is no longer required," ani Vergeire.

—Mula sa ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News