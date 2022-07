Iniinspeksyunan ng mga awtoridad ang mga pamilihan ng school uniform sa Quezon City nitong Hulyo 19, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA — Tuwing sasapit ang panahon ng pasukan noon, abala ang isang patahian at tindahan ng tela ni Agnes Layo sa Kamuning dahil sunod-sunod ang pasok ng order mula sa mga nagpapagawa ng school uniforms.

Pero ngayon, ang mga rolyo ng tela niya na pang-school uniform, halos maluma na dahil sa tumal ng order at halos walang magpagawa.

"Basta bago pa lang magpasukan talagang marami na, nakapila na. Ta’s darating nga ’yung time na pasukan na talaga kami na ’yung tumatanggi na hindi na kagaya ngayon, wala," ani Layo.

"Kasi talagang ’pag pasukan lahat nagpapagawa eh. Kasi nga excited. Laging bago at least three pairs meron silang bago. So ngayon wala talaga."

Ayon kay Layo, malaki ang naging epekto sa kaniyang negosyo sa naging pahayag ni Vice President at Education secretary Sara Duterte na hindi na obligadong magsuot ng school uniform ang mga public school student para makatipid sa gastos.

Babawi pa lang sana sila mula sa kawalan ng kita noong mga unang taon ng pandemya.

"Nu’ng pandemic talaga closed talaga kami. As in closed talaga, kasi bawal di ba? Puro essentials. Umaasa kami na pagpasok ... Na ngayong pasukan magbuboom ulit kami kasi puro uniform," ani Layo.

"Ganoon din sa tindahan ng tela gaya sakin nagtitinda ng tela. Wala rin namang bibili kasi pwede naman palang wala ang uniform."

Ngayon, umaasa na lang muna siya sa mga nagpapatahi ng barong at coat para sa mga on-ground event gaya ng kasal.

Pero hindi pa rin umano ito sapat lalo't nagtaas din ang labor ng mga mananahi, pati ang presyo ng tela bunsod ng mataas na presyo ng gasolina.

Ang ilang supplier ng school uniform sa Baclaran gaya ni Juanito Achebuche, nangangambang pati ang pakonti-kaunting order ng uniporme ay baka mapurnada pa dahil sa sinabi ng Bise Presidente.

" ’Yung amo ko is nag-stock po ng uniform kasi magpapasukan na siyempre expected na bebenta ang mga unform. May mga nag-order. May mga ano na sila deposit may possibility na hindi nila kunin lahat kasi 50 percent ang deposit sa amin kaya baka hindi po kuhanin," ani Achebuche.

Kaya hirit ng ilang suppliers gaya ni Lody Pedro at Pearlita Bilon na sana magkaroon pa rin ng uniform ang mga estudyante.

"Sana mayroong uniform po para ’yung ano namin makakabenta po kasi dumaan tayo ng pandemic eh. Halos tatlong taon," ayon kay Pedro.

"Sayang din naman po ang mga paninda namin dapat imandatory ang mga uniform. Kailangan po kami babawi, kasi gawa ng pandemic," dagdag ni Bilon. — Ulat ni Larize Lee, ABS-CBN News