Disaster resiliency program ng Pilipinas, itinampok sa UN

GENEVA - Ibinahagi ng Pilipinas ang Disaster resiliency program ng bansa sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) Support Group meeting na ginanap sa Palais des Nations nitong July 22.

Alinsunod ito sa hangad ng Pilipinas na makabuo ng mas ligtas na disaster resilient communities.

Ang Permanent Mission ng Pilipinas, na kinakatawan ng Humanitarian at Migration Expert na si Jet Olfato, ang nag-update sa diplomatic corps sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010 o Republic Act 10121 na ipinapatupad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) sa Pilipinas.

Si Third Secretary Jet Olfato ang kinatawan ng Permanent Mission ng Republika ng Pilipinas sa kanyang presentation sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) Support Group Meeting sa Palais des Nations sa Geneva, Switzerland nitong 22 July 2022. (Geneva PM photo)

Ibinahagi rin ni Olfato ang innovation at digital transformation strategies ng DRRM, kabilang ang GeoRisk Philippines Initiative (GeoRiskPH), isang mobile at web application na ginagawang accessible ang impormasyon sa mga panganib at risk assessment para sa publiko at pribadong sektor.

Mahalaga ang ambag na kaalaman ng Pilipinas sa United Nations dahil sa ating karanasan sa disaster resiliency. Ayon kasi sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAG-ASA) ng Pilipinas, sinasalanta ang bansa ng humigit kumulang na 20 bagyo kung saan umaabot sa lima ang super typhoons.

Nagdudulot ito ng malawakang mga pagbaha, landslides at pagkasira ng mga pananim at ari-arian, malaking panganib rin ito sa buhay. Noong isang taon, kumitil ng mahigit 400 buhay ang super typhoon Odette nang manalasa ito sa Hilagang Mindanao at Kabisayaan.

Dagdag pa rito ang posisyon ng Pilipinas sa Pacific Ring of Fire o ang rehiyon ng karagatang Pasipiko kung saan may pinakamaraming aktibong bulkan at madalas makaranas ng malalakas na lindol, tulad na lamang ng 7.0 magnitude earthquake na tumama sa Hilagang Pilipinas nitong July 27.

Source: DFA website