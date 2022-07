Mula sa Quezon City Centralized Custodial Facility, nai-turn over na sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) Custodial Facility sa Payatas ngayong Sabado si Chao Tiao Yumol, ang suspek sa pagpatay sa dating mayor ng Lamitan City, isang aide at isang guwardya sa Ateneo de Manila University noong Linggo.

Bago ang paglipat, dumaan muna si Yumol sa X-ray at physical examination.

Ayon sa PNP, nakatakda sa susunod na linggo ang arraignment ni Yumol para sa mga kasong 3 counts ng murder, frustrated murder, carnapping, malicious mischief.

Samantala, inilibing na ang 69 anyos na si Rolando Yumol, ama ni Chao Tiao Yumol, nitong Biyernes ng hapon matapos itong pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang salarin.

Inihatid ng mga kaibigan at kakilala sa kanyang huling hantungan ang mga labi ni Rolando sa bakanteng lote na pag-aari rin ng pamilya sa Lamitan City.

Walang kaanak ang nakapunta dahil na rin umano sa takot sa nangyaring pagpatay.

—ulat ni Gracie Rutao

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC