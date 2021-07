Oxygen manufacturers, mga ospital 'handa na' sa banta ng Delta variant

Mga tangke ng oxygen sa isang planta sa Pampanga. ABS-CBN News

MAYNILA - Tiniyak ng mga manufacturer ng oxygen at ng samahan ng mga doktor na handa na sila sa pagdami ng COVID-19 patients na inaasahan sa harap ng banta ng Delta variant sa Pilipinas.

Matatandaang naging hamon ang pagkakaroon ng oxygen tank sa ilang bansa dahil sa pagdami ng kaso na idinulot ng mas nakakahawang Delta variant, na kilala sa pagpapadapa ng health care system sa India at Indonesia.

Ayon sa Department of Trade and Industry, nasa 602 metric tons ng oxygen tank ang kayang kapasidad ngayon ng industriya.

Sa ngayon ay 205 metric tons per day lang ang pangangailangan.

"Hopefully di mangyari ang surge, pero kung kakailanganin, 'yung balanse, 'yung industrial oxygen, iku-convert nila to medical oxygen," ani DTI chief Ramon Lopez.

Kinumpirma ito ng Linde Philippines na manufacturer ng oxygen products sa Pampanga.

"We currently do 6,000 cylinders per day. In the event we need more medical oxygen, we can produce another 6,000 we can double the production...so we have 10-thousand cylinders coming in for the remainder of the year which we can use for medical oxygen surge," ani Linde Philippines President Raymond Santayana.

Ayon pa sa Linde group, kahit magtriple pa ang pinakamataas na bilang noong nagkaroon ng unang surge ng COVID-19 cases sa bansa ay kaya pa rin nilang mag-supply ng kakailanganing oxygen at oxygen tanks.

"Our highest i think was February-March 1, around 15,000. What we can do, we transfer the industrial production into medical that will solve the problem, the 2 other manufacturing company can do the same but the government needs to intervene to talk to these industrial companies," ani Santayana.

May isang manufacturer rin na naka-export na sa Indonesia dahil may excess pa naman.

Ayon kay Lopez, nakiusap na sila sa Department of Health na mag-imbak na ng mga cylinder at mga regulator na kakailanganin sa pag-manufacturer ng oxygen tank.

Sa retail, naglalaro na sa P1,600 hanggang P8,000 ang presyo ng tangke, depende sa timbang.

Mas handa na rin ngayon ang mga health care worker kahit biglang lumobo ang bilang ng mga maoospital dahil sa Delta variant, ayon sa Philippine College of Physicians (PCP).

"I think kahit umabot ng 15,000 kakayanin at kakayahin ng mga health care workers. Problema lang kung at the same time madami matamaan sa aming health workers pero as long as medyo madami-dami kami kakayanin namin," ani PCP president Dr. Maricar Limpin.

Handa na rin umano ang scheduling ng mga health worker gaya ng mga doktor at nurse bilang paghahanda sa inaantabayanang pagdami ng COVID-19 cases.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News