Mga ospital nagsimula nang maramdaman ang pagdami ng COVID-19 cases

MAYNILA — Nagsimula na ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa mga ospital kaya dama na nila ang hirap sa pag-aalaga ng mga ina-admit na pasyente.

Ang Philippine General Hospital, minabuting ituring nang Delta variant ang kanilang mga kaso at magpatupad ng mas mahigpit na protocols.

"We just brace ourselves for a possible surge. We've been ready because the Delta variant is already here... What we did is we implemented stricter protocols in terms of infection control measures among our employees and HCWs (health care workers)... We have also increased supply, trying to replenish our oxygen supply and equipment," ani Dr. Jonas del Rosario, tagapagsalita ng PGH.

Sa San Lazaro Hospital, 43 sa 150 COVID-19 beds ang okupado kung saan 95 percent ng mga pasyente ay hindi pa bakunado, at karamihan sa kanila mga senior citizen.

Dahil hindi naman lahat ng samples ay mapapadala sa Philippine Genome Center para masuri, hindi pa tiyak ng ospital kung Delta variant ang tumama sa mga pasyente.

Ang Philippine Heart Center, nagbukas na ulit ng panibagong intensive care unit para sa COVID-19 cases.

Pero mas malaking hamon para sa mga ospital sa mga probinsiya ang pagdagdag ng COVID-19 beds.

Bagama’t may bahagyang pagbaba sa mga kaso sa Iloilo City, sabi ni Mayor Jerry Treñas, nag-uumapaw na ang kanilang mga ospital dahil siniserbisyuhan din nila ang mga pasyenteng mula Aklan, Antique, Capiz, Guimaras at Iloilo province.

Pero hindi lang mga kama ang nagkukulang sa mga pagamutan sa lungsod, kundi pati na rin mga health worker.

Mananatili sa enhanced community quarantine ang Iloilo City hanggang Agosto 7 kaya nananawagan ang lungsod ng karagdagang supply ng bakuna.



—Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News