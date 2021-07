Metro Manila balik-ECQ mula Agosto 6-20; dine-in bawal mula Hulyo 31

Pagsasailalim sa isang barangay sa Pasay sa Enhanced Community Quarantine noong Pebrero 2021. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Ibabalik sa enhanced community quarantine (ECQ) ang Kamaynilaan simula Agosto 6, kasabay ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19 at maging ang banta ng Delta variant sa lugar.

Kasunod ito ng paghihimok ng ilang opisyal at eksperto na gumawa ng mga dagdag na hakbang para mapigilan ang pagkalat ng Delta variant gaya ng mga mas mahigpit na lockdown.

Ang ECQ ang pinakamahigpit sa quarantine classifications na ipinapatupad ng gobyerno kung saan mga essential lang na mga negosyo ang papayagang magbukas. Ito na ang ikatlong beses na inilagay ang Metro Manila sa ECQ sa kasagsagan ng pandemya.

Unang beses na inilagay ang Kamaynilaan sa ilalim ng ECQ noong Marso 2020 o sa unang bahagi ng pandemya sa pagpapatupad ng ECQ sa Luzon, at sumunod naman noong Marso nitong 2021, nang magkaroon ng surge sa Kamaynilaan at sa mga karatig-lugar nito o ang tinatawag na "NCR Plus Bubble."

"Matapos ang matinding debate it was a painful decision mahirap ang ECQ but we needed to do this," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Matatandaang nagkaroon ng agam-agam ang Department of Health, ang ilan pang ahensiya at mga grupo ng mga negosyante sa pagpapatupad ng mga lockdown dahil sa mga posibleng epekto nito sa ekonomiya.

Bukod dito, simula Hulyo 31 ay bawal na ang indoor dine in, at al fresco.

Pero hanggang Agosto 5 ay magpapatuloy na makakapag-operate ang personal care services gaya ng salons at spas at outdoor tourist attractions.

Magpapatuloy rin ang outdoor tourist attractions hanggang 30 porsiyento capacity. Limitado na rin sa virtual o online ang religious gatherings, habang mga malapit na kaanak na lang ang papayagan sa mga libing at lamay.

Mga authorized person outside residence na lang din ulit ang papayagagng lumabas sa NCR Plus Area. Magpapatuloy namang maging operational ang public transportation.

Ayon kay Roque, mas mabuti nang maghigpit dahil kung hindi gagawa ng aksyon ay dadami pa ang COVID-19 cases sa susunod na buwan.

Sabi naman din ni Roque na mas mainam na lang maghintay ng anunsiyo tungkol sa inaasahang ayuda sa simula ng ECQ sa NCR sa susunod na Biyernes.

"Alam niyo ang presidente naman paulit-ulit na sinasabi, hindi siya pumapayag sa ECQ na walang ayuda. So sigurado po ako magkakaroon ng ayuda, hayaan lang po natin na magkaroon ng opisyal na kumpirmasyon ang ating DBM. Ang nangyari naman po sa Iloilo at saka doon sa Cagayan de Oro, binigyan din po sila ng ayuda na P1,000 kada tao," ani Roque.

Nabanggit noong nakaraan ng OCTA Research na aabot na sa higit 1,000 ang naitatalang COVID-19 cases kada araw mula sa nasa 600.

HANDA NA

Sinabi naman ng Metro Manila Council o samahan ng mga alkalde sa Kamaynilaan na handa na sila sa pagpapatupad ng ECQ.

Ayon kay MMC chairman at Paranaque Mayor Edwin Olivarez, pabor sila rito dahil sa pagtaas ng COVID-19 casaes. Pero hiling nila ng dagdag pang suplay ng mga bakuna sa lokal na pamahalaan para puspusan ang pagbabakuna habang naka-lockdown.

Ayon pa kay Olivarez, handa silang mag-house to house para mas marami ang mababakunahan.

"To be effective po talaga itong ating ECQ kailangan natin 'to 14 days po talaga, it's 2 weeks po talaga ang kailangan po natin para magawa natin yung lahat ng contact tracing, yung testing natin, vaccination po natin," ani Olivarez.

Handa na rin umano ang mga LGU na magbigay ng ayuda sa mga maaapektuhan ng lockdown pero umaapela sila ng tulong sa national government.