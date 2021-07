Commemorative stamps sa paggunita ng ika-500 ng Magellan expedition sa Pilipinas, inilunsad sa Portugal

LISBON – Inilunsad nitong Lunes, July 26 ng Correios, Telégrafos e Telefones (CTT) Correios de Portugal o Portuguese National Postal Office ang tatlong special edition stamps bilang paggunita ng ika-500 anibersaryo ng pagdating ni Portuguese navigator Fernão de Magalhães o Ferdinand Magellan sa Pilipinas.

Ang limited-edition Philippine stamps na inilagay sa special packaging ng CTT sa paggunita ng 500-taong paglalayag at pagdating ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas (Lisbon PE photo)

Inilalarawan ng tatlong special edition stamps ang kasaysayan tungkol sa manlalayag na si Fernão de Magalhães o Ferdinand Magellan na isang Portuges.

Makikita sa stamps ang winning artwork ni Filipino artist Bernardo Maac na pinamagatang “Presentation of the Icon”, na nanalo sa Quincentennial Art Competition ng Philippine National Quincentennial Committee (€2.50 stamp); ang imahe ng Sto. Nino de Cebu (€1.00 stamp); at ang iconic image ng Magellan’s Cross sa Cebu City (€0.54 stamp).

Naging posible ang commemorative stamp project dahil sa pagtutulungan ng CTT Correios de Portugal, Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário de Fernão de Magalhães (EMCFM), ang Portuguese counterpart ng ating National Quincentennial Committee, at ng Philippine Embassy sa Lisbon.

Isa lang ang commemorative stamp project sa serye ng pagtutulungan ng Philippine Embassy sa Lisbon at EMCFM para gunitain ang 500-taong anibersaryo ng Magellan Expedition at ang unang circumnavigation o paglalayag paikot ng mundo.

(Source: DFA website/ PE Lisbon)