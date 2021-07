Bagong silang na sanggol, iniwan sa may kanal sa Davao City

DAVAO CITY - Kasalukuyang nagpapagaling sa Southern Philippines Medical Center ang isang bagong silang na babaeng sanggol matapos iwan sa may kanal sa Barangay Panacan, Davao City Linggo ng madaling araw.

Ayon kay Terso Mercado, chief operations ng Panacan Volunteers Responders Search and Rescue, nakita ng mga residente ang sanggol na walang damit, mayroong sugat sa bibig at dumudugo ang nguso.

Nangitim din umano ang noo ng sanggol at mayroong mga kagat ng mga insekto.

Sinabihan din umano siya ng City Social Welfare and Development Office na under recovery na ang sanggol at nasa pangangalaga nila ngayon.

Hindi pa nakikilala ang ina ng sanggol. Nananawagan si Mercado na huwag iabandona ang kanilang mga anak na sanggol.



- ulat ni Hernel Tocmo

