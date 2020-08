Van wasak matapos bumangga sa concrete barrier sa Commonwealth; 2 sugatan

MAYNILA - Wasak ang isang van matapos maaksidente sa kahabaan ng Commonwealth, Quezon City Huwebes ng hatinggabi.

Sugatan ang driver at pasahero nito na parehong lasing, ayon sa responder mula sa Metropolitan Manila Development Authority.

Mabilis umano ang takbo ng van na bumangga sa concrete barrier na nagsisilbing harang sa ginagawang MRT-7. Sa lakas ng impact, nahulog ang concrete barrier sa hukay sa construction site ng MRT.

Wasak ang isang van matapos bumangga sa concrete barrier sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, malapit sa UP Ayala Technohub. Sugatan ang driver at isang lalaking sakay nito.



Ayon sa MMDA, lasing ang parehong lalaki, at wala ring lisensya ang driver.