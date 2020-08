Sunog sumiklab sa warehouse sa Maynila

Pitong oras nang nasusunog ang isang warehouse sa Bambang, Maynila. Dahil dito ay pansamantala munang nakasarado rin sa mga motorista ang isang lane ng Jose Abad Santos Avenue papasok ng Bambang Extension. | via @LyzaAquinoDZMM pic.twitter.com/ELAkVs2o6a

MAYNILA - Tinupok ng apoy ang isang commercial area sa Bambang Street, Maynila, Miyerkoles ng gabi.

Ayon kay Fire Senior Superintendent Geranndie Agonos, District Fire Marshall ng Manila Bureau of Fire Protection (BFP), dalawang malaking warehouse ang nasunog, kung saan 19 na bodega sa loob ang natupok.

