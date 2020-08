Programa para suportahan ang mga maliliit na negosyo sa Luzon inilunsad ng DTI

MAYNILA - Inilunsad ng Department of Trade and Industry ang isang programa na layong suportahan ang mga micro, small at medium enterprises sa mga probinsiya sa Luzon.

Ito ang "Bagsakan," na isinagawa sa Greenhills sa lungsod ng San Juan nitong Huwebes.

LOOK: DTI Bureau of Domestic Trade Promotion mounts 16th Bagsakan at G-Strip parking area in Greenhills, San Juan City to help MSMEs in Luzon market their locally-manufactured products, fresh produce to buyers, consumers in Metro Manila @ABSCBNNews pic.twitter.com/KQevMf8fon — Bianca Dava šŸˆ (@biancadava) July 30, 2020

Layo nitong matulungan ang mga maliliit na negosyo sa Cordillera Administrative Region, at Regions I, II, III, IV-A at V.

Ayon kay DTI Trade Promotions Group Undersecretary Abdulgani Macatoman, nakagawa ng ugnayan ang proyekto sa pagitan ng mga MSMEs at mga buyer o kaya resellers sa Metro Manila.

Pahirapan kasi aniya para sa mga negosyo na ibenta ang kanilang mga produkto ngayong may pandemya.

"Programa ng DTI BDTP (Bureau of Domestic Trade Promotion), mayroon po kaming mandato na ang National Food and Trade Fair na ginagawa sa Megamall taon-taon. Because of the pandemic, natigil 'yun. Para magtuloy-tuloy ang suporta sa mga MSMEs kasama ang fruit and vegetable growers, para tuloy-tuloy ang benta," ani Macatoman sa media.

“Nahihirapan silang ibenta ang mga produkto. So sa pamamagitan ng Bagsakan center, dati ito ay sa parking lot lang ng main office ng DTI, doon namin iniimbita ang 65 MSMEs para mabenta ang kanilang produkto," ani Macatoman.

Tampok dito ang nasa 23 MSMEs mula sa iba't ibang probinsiya sa Luzon. Kasama sa ibinebenta ay processed food, health at wellness products, handmade at colorful woven shoes, bags at face masks, at fresh fruits.

“Last year lang kami naging member ng DTI. For Bagsakan, it’s our first time to join po... Sa event po, napo-promote ang product po namin within NCR and online. We also have online pero mas nakakatulong sa amin ang DTI,” ani Jan Allen Javellana ng Blessed Harvest Marketing, na nagbebenta ng aroma tablea.

Daan ang programa para sa mga kompanyang gustong magpagawa ng mga produkto sa mga negosyo mula sa probinsiya, ayon kay Franco RaƱeses ng Moonlight Handicrafts.

“Wala po talagang market, so ito po ay para mapakilala sa mga company na gustong magpagawa, kaya malaking tulong sa amin. May mga diskwento caravan at trade fair kami dati at sinusupplyan sa malls at airport pero ngayon nagsara kaya ito ang inaasahan talaga namin," ani RaƱeses.

Nagbebenta na rin ng mga washable face mask si RaƱeses para matugunan ang demand sa produkto sa gitna ng pandemya.

“Dahil sa nangyaring pandemic, sumabay kami sa demand so nag-create kami ng face mask na cloth po siya. Bakit po cloth? Para po ma-minimize ang napo-produce na basura, kaya gumawa kami ng washable and puwedeng tumagal. Ang naitutulong niyo sa pag-purchase ay napupunta sa naghahabi dahil nag-stop po siya ng work. Sila ang nananahi sa amin,” paliwanag niya.

Aabot na sa P5 milyon ang nalikom na kita ng DTI sa proyekto na nakatulong sa 65 MSMEs.

Maaari ring makipag-ugnayan sa mga MSME para sa mga order nila.

Makikita ang listahan at presyo sa social media pages ng DTI BDTP.

“Nakipag-partner din tayo sa Sagana online platform para maiwasan ang face-to-face transaction and sa payments maging cashless payments,” ani Macatoman.

“We are partnering with other malls. Maganda ring ganito sa parking lot. Very supportive ang malls," dagdag niya. -- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News