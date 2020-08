Pagdagdag ng hospital beds para sa COVID-19 patients hinimok ng DOH

MAYNILA - Hinimok ng Department of Health ang mga ospital na dagdagan pa ang mga kama para sa COVID-19 patient.

Sa panayam sa Teleradyo, sinabi ni DOH chief-of-staff Leopoldo Vega na napag-alaman nilang hindi nasusunod ang DOH administrative order sa mga ospital na maglaan ng 30 porsiyento ng kanilang bed capacity sa COVID sa mga public hospital.

Nasa average lang aniya ng 18 porsiyento ang COVID-19 beds habang 16 porsiyento naman ang nasa pribadong ospital.

"Karamihan sa kanila meron kaming parang standup meeting everyday. Meron kang vacancies, i-increase mo dapat ang number ng COVID beds mo. Of course aside from persuasion, it would be enforcement na by the regulations of the Department of Health,” ani Vega.

Bukod sa pagpaparami ng COVID-19 beds tututok din ngayon ang ahensiya sa pagdadagdag sa 500 intensive care units sa Kamaynilaan.

Posible aniyang pasinayaan ang isang bagong gusali sa East Avenue bilang COVID-19 hospital na may dagdag na 250 beds at 30 intensive care units pagdating ng Agosto.

Pero iginiit naman ng mga grupo ng mga nurse na dapat ding dagdagan ang nurses at health personnel kasabay ng nasabing utos.

Sa hiwalay na panayam, sinabi ni Filipino Nurses United President Maristela Abenojar na dapat nagmandato rin ang DOH na dagdagan ang mga nurse at health worker para matugunan ang dami ng mga pasyente.

“Kung magdadagdag ka man ng bed, 'yung sinasabi po nilang buffer bed, ico-convert mo 'yung hindi covid na ward, habang tumataas ang bilang ng infected health workers, 'nung July 27 po, 4,000 mahigit na ang infected health workers, tumataas ang bilang mo. So meron kang mawawala, tapos magdadagdag ka ng bed, hindi ka nagdagdag ng personnel, krisis ho talaga ito,” ani Abenojar.

Ani Abenojar, may mga miyembro aniya silang 36 oras nang nagdu-duty at pati trabaho ng nursing assistant ay ginagawa umano nila dahil sa kakulangan ng mga nurse.

Bukod dito, inireklamo ni Abenojar ang kakulangan pa rin sa personal protective equipment, face mask, at iba pang medical supplies.