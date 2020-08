Malacañang tumugon sa mga rekomendasyon ni Robredo para sa pandemya

MAYNILA — Sinagot ng Palasyo nitong Huwebes ang mga rekomendasyon ni Vice President Leni Robredo noong Miyerkoles para masugpo ang pandemyang COVID-19.

Ani Presidential Spokesperson Harry Roque, nasagot na rin naman ng Office of the Presidential Spokesperson ang naunang liham ni Robredo na noong Miyerkoles lamang nakuha dahil sa lockdown sa New Executive Building.

"Narinig po namin kahapon ang mensahe ni Vice President Leni Robredo, siguro po kinakailangan natin ng diskurso doon sa nasabi ng ating bise president," sabi ni Roque.

Patungkol sa puna ni Robredo sa data collection at validation, tinugunan na aniya ito ng Department of Health (DOH) kung saan tinatanggal nila ang duplicated entries para matiyak na accurate ang datos.

Hindi rin aniya nagkukulang ang gobyerno sa information dissemination dahil araw-araw may press briefing ang DOH, thrice a week rin mayroong Malacañang press briefing, at maging ang PTV 4 ay mayroong ding Laging Handa Public Briefing na ineere ng mga miyembro ng Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas.

Sinabi rin ni Roque na ginagawa na ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF) ang suhestiyon ni Robredo na isama ang ilang eksperto at mga nasa akademya, kasama na rin ang mga dating kalihim ng DOH sa pagdedesisyon nito

Aniya, mismong si Pang. Duterte mismo ay nagtatanong sa kanila, at maging si Sec Roque aniya ay inimbitahan ang mga propesor sa UP na nagbigay ng bagsak na grado sa COVID-19 response ng gobyerno.

Pagdating naman sa testing backlogs, sinabi ni Roque na napabilis na ang turnaround sa testing, o yung bilis ng paglabas ng resulta.

Sa usapin naman ng edukasyon at mungkahi ni Robredo na kailangan ng pagbibigay ng gadgets sa mga estudyante, sinabi ni Roque na hindi naman lahat ng mga estudyante ay online learning ang gagamitin at maraming mga magulang ang nais na offline modular mode.

"Madam Vice President, inaanyayahan po kayo ng DepEd na manuod ng national dry run ng iba't ibang delivery modes sa August 10 para makita ninyo ang actual learning continuity plan ng DepEd. Nangangako rin kami na isang press briefing, idedevote namin sa blended learning para malaman naman po ng mga magulang at kanilang mga anak," ani Roque.

Sa isyu naman ng mga daan-daang stranded na mga Pilipino sa Rizal Sports Complex na pumunta doon para sa Hatid Tulong program, aminado naman daw ang Palasyo na hindi inasahan ng organizers ang pagdagsa ang mga tao doon.

Inaayos na aniya ng gobyerno kung ano ang nakita nitong mali o kinakailangan na adjustment sa programa.