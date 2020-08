Magkapatid patay sa pamamaril sa Cotabato

Patay ang 2 lalaki matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang salarin sa bayan ng Pigcawayan, Cotabato noong Miyerkoles, ayon sa pulisya.

Nilapitan at pinagbabaril ng mga salaring sakay ng puting van at motorsiklo ang magkapatid na sina Ariel Ballescas, 40, at John Michael, 38, pasado alas-11 ng umaga, ayon sa ulat ng Cotabato Provincial Police Office.

Blangko pa ang pulisya sa motibo ng pamamaril at patuloy na iniimbestigahan ang krimen.

-- Ulat ni Lore Mae Andong, ABS-CBN News