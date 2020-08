Libreng COVID-19 testing para sa Grab drivers, riders sa Metro Manila inilunsad

MAYNILA - Inilunsad ang isang libreng COVID-19 RT-PCR testing site para sa mga Grab driver, delivery riders, at mga non-medical frontliner sa Quezon Memorial Circle.

Bunga ito ng sanib-puwersa ng National Task Force on COVID-19, Bases Conversion and Development Authority, lokal na pamahalaan ng Quezon City, at ng Grab.

Aabot sa 60,000 Grab driver at delivery partners sa Metro Manila ang target na isailalim sa libreng test.

Ayon sa Grab, mahalagang maisailalim sa COVID-19 test ang mga driver nila para maging kampante ang kanilang mga customer.

"It is our reponsibility not just to the general public but also to our driver to make sure na kahit nagpa-test sila, [na kapag] natuklasan na nagpositive sila kami po ay magbibigay ng income protection sa aming mga driver so up P10,000 po yun for the 14 days of quarantine," ani Brian Cu, Grab Philippines President.

Kasama sa mga pumila ang Grab driver na si Domingo Balisong.

Kuwento niya, sa matinding dasal na lang niya idinadaan ang kaniyang pangamba sa tuwing papasada dahil sa banta ng COVID-19.

"Mahirap din sa sitwasyon kasi hindi natin nakikita yang COVID-19 na yan kaya kailangan maging sigurado tayo sa buhay natin para din sa mahal natin sa buhay at saka sa mga pasahero," ani Balisong.

Ngayon namang nagpasailalim na sa COVID-19 test si Dionesio Cabalquinto Jr, isang Grab driver, mas kampante na siyang bumiyahe.

"Para meron kaming proteksyon sa sarili namin at saka sa passenger namin puwede namin i-post sakali sa kotse namin na katunayan na negative kami sa COVID-19 na 'yan," ani Cabalquinto.

Sinabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na may isinusulong na sa Kongreso na proposal na bigyan ng ayuda ang mga sasailalim sa quarantine.

Paalala naman ni Chief Testing Czar Vince Dizon sa mga sumasailalim sa swab test na sundin ang health protocols.

"Ang protocol ng DOH kung ikaw ay isa-swab, kung wala kang symptoms wala kang lagnat wala kang ubo wala kang sipon hindi ka kailangan i-quarantine - puwede kang maghintay ng result nang hindi naka-quarantine. Pero importante kailangan susundin mo pa rin ang minimum health standards susuot mo ang iyong mask, lagi kang maghuhugas ng kamay at lagi kang didistansiya," ani Dizon.

Pumila rin sa libreng swab test ang mga non-medical frontliner.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News